المكسيك تمنح لقاح "سبوتنيك V" رخصة الاستخدام الطارئ في البلاد

منحت سلطات الصحة المكسيكية، اليوم الأربعاء، لقاح كوفيد-19 "سبوتنيك V" الروسي ترخيص الاستخدام الطارئ في البلاد.

وقال نائب وزير الصحة المكسيكي، هوغو لوبيز غاتيل، إن لقاح "سبوتنيك V" الروسي تم التصريح به من قبل هيئة الرقابة الصحية المكسيكية، لاستيراده واستخدامه في حالات الطوارئ".

وأضاف لوبيز غاتيل خلال مؤتمر صحفي، "منحنا للتو تصريحا للاستخدام الطارئ للقاح "سبوتنيك V"، الذي طوره بواسطة مركز أبحاث "غاماليا" للأوبئة وعلم الأحياء الدقيقة".

وتابع نائب وزير الصحة المكسيكي، "وبالتالي أصبح من الممكن استيراد اللقاح واستخدامه".

هذا وقد قامت المجلة العلمية "ذي لانسيت"، أمس الثلاثاء، بنشر تقرير حول اللقاح الروسي المضاد لفيروس "كورونا" المستجد "سبوتنيك V"، مؤكدة أنه فعال بنسبة 91.6%.

كما أكدت الصحيفة، أن سبوتنيك V" آمن بدرجة عالية وفعّال، ويوفر الحماية الكاملة ضد جميع حالات كوفيد- 19 الحادة، واستغرق أشهر لعلماء المناعة الروس مع المتطوعين الذي وصل عددهم إلى 19866، لإكمال المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، التي أكدت فعاليته بنسبة 91.6%.

كان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بحث هاتفيا الشهر الماضي، مع نظيره المكسيكي مانويل لوبيز أوبرادور، توريد لقاح سبوتنيك V"، فضلا عن تدريب الأطباء المكسيكيين في روسيا.

ويذكر أن اللقاح الروسي سبوتنيك V" الذي طوره مركز "غاماليا" وتم تسجيله رسميا من قبل وزارة الصحة الروسية في أغسطس/آب الماضي، كان مخصصا لتلقيح الأشخاص التي تتراوح أعمارهم بين 18 و 60 عاما في ظل استمرار الاختبارات السريرية.



وأعلن نائب وزير الصحة المكسيكي هوغو لوبيز غاتيل، الشهر الماضي أن السلطات المكسيكية ترغب بشراء ما يصل إلى 24 مليون جرعة من لقاح سبوتنيك V" ضد فيروس كورونا.