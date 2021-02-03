اتحاد الصحافيين في روسيا: اعتقال 6 صحفيين وجرح مدون خلال احتجاجات موسكو الأخيرة

أعلن رئيس اتحاد الصحفيين في روسيا، فلاديمير سولوفيوف، عن اعتقال 6 صحفيين وإصابة مدون خلال الاحتجاجات غير المرخصة الأخيرة وسط العاصمة الروسية موسكو.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية تصريحات رئيس اتحاد الصحفيين سولوفيوف الذي قال خلال مؤتمره الصحفي: "تم اعتقال مراسلي وكالة "روسبالت" أليكسي فولوشينوف وستانيسلاف كورياغين، وتم اقتيادهما إلى مركز شرطة منطقة كونكوفو، وبحوزتهما جميع الوثائق وسترات الصحافة، وبعد تدخل نقابة الصحفيين الروسية، تم إطلاق سراحهما".

وأضاف سولوفيوف، قائلا: "هناك حالة عنف حصلت مع أحد الصحفيين ويدعى فيودور خودوكورموف من خلال عملية ضرب بالهراوات من قبل عناصر قوات الأمن الروسية وسيتم إجراء تحقيق رسمي بالحادث".

وأصدرت محكمة سيمونوفسكي في موسكو حكما بسجن المعارض الروسي، أليكسي نافالني، لمدة ثلاثة أعوام ونصف العام في قضية شركة "إيف روشيه"، وذلك بعد إلغائها الحكم الصادر من قبل بالسجن مع إيقاف التنفيذ.

واعتقل أكثر من 200 شخص أمام محكمة سيمونوفسكي في العاصمة موسكو، حيث عقدت جلسة الاستماع بشأن قضية أليكسي نافالني.