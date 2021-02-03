الكرملين يعلق على التشابه الممكن بين الاحتجاجات في روسيا وبيلاروسيا

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إنه لا يمكن إيجاد أوجه تشابه بين الاحتجاجات في روسيا وبيلاروسيا، لأن الأوضاع في البلدين مختلفة والأسباب التي أدت إلى نمو النشاط الاحتجاجي مختلفة أيضًا.

وأوضح بيسكوف ردا على سؤال عن تشابه المظاهرات في روسيا وبيلاروسيا، "لن أحدد أي أوجه تشابه هنا. بالطبع هناك مكونات مماثلة. أعني بالمكونات، تلك المرتبطة بالمحرضين والعناصر الاستفزازية. نعم هي موجودة".

وتابع المتحدث، "لكن نحن دولتان مختلفتان. لدينا مواقف مختلفة وأسباب مختلفة، لذلك لا أرى من الممكن تحديدها (أوجه التشابه)".

في الوقت نفسه، شدد بيسكوف على أن "هياكل السلطة في كلتا الدولتين تقوم بواجبها". وأضاف، "إنهم يحاربون المحرضين والأعمال غير المرخصة".

ونُظمت مسيرات غير مرخصة في المدن الروسية في يومي 23 يناير/ كانون الثاني و31 يناير/ كانون الثاني، احتجاجا على اعتقال المعارض الروسي أليكسي نافالني بعد عودته من ألمانيا حيث كان يتعالج لبضعة أشهر، وحُكم على نافالني بالسجن يوم أمس الثلاثاء، لمدة سنتين وثمانية أشهر.