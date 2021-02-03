موسكو...إطلاق سراح قاصرين شاركوا في احتجاجات غير مرخصة

قالت أولغا ياروسلافسكايا، أمينة المظالم لحقوق الأطفال في موسكو، إن أكثر من 30 طفلا اعتقلوا في تجمعات غير منسقة في موسكو أمس الثلاثاء.

وأضافت ياروسلافسكايا لـ "سبوتنيك": "خلال يوم الأمس، تم نقل أكثر من 30 طفلا إلى مركز الشرطة ، وفقا لمعلوماتنا".

وتابعت ياروسلافسكايا: "تم استدعاء أولياء أمورهم، وتم إطلاق سراحهم، نحن نراقب الوضع، لا توجد شكاوى حتى الآن... إذا لزم الأمر فنحن مستعدون للمشاركة في حل المشكلة".

وتكررت مشاركة مراهقين في تجمعات غير منسقة (غير مصرح بها) في روسيا، ووفقا لتشريعات روسيا الاتحادية، يعاقب المشاركة مثل هذه الأحداث بموجب قانون الجرائم الإدارية لروسيا الاتحادية.

ونظمت احتجاجات غير مصرح بها في عشرات المدن الروسية، في وقت سابق، وحذرت خلالها وزارة الخارجية الروسية من التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للبلاد.

وأصدرت محكمة سيمونوفسكي في موسكو حكما بسجن المعارض الروسي، أليكسي نافالني، لمدة ثلاثة أعوام ونصف العام في قضية شركة "إيف روشيه"، وذلك بعد إلغائها الحكم الصادر من قبل بالسجن مع إيقاف التنفيذ.

واعتقل أكثر من 200 شخص أمام محكمة سيمونوفسكي في العاصمة موسكو، حيث عقدت جلسة الاستماع بشأن قضية أليكسي نافالني.