لافروف: الهستيريا الغربية بشأن محاكمة نافالني غير طبيعية

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، أن الغرب يقوم بتغطية كل ما يحدث في روسيا بطريقة نوعية جدا وتحمل معايير مزدوجة، مشيرا إلى أن الهستيريا الغربية بشأن محاكمة المدون والمعارض الروسي أليكسي نافالني، هي هيستيريا غير طبيعية.

"بالنسبة لتغطية الغرب للأحداث، ليس فيما يتعلق بنافالني فقط، وإنما التغطية لما يجري في روسيا في المجمل، فإنها تتم في الغرب بطريقة نوعية جدا، يمكن القول إنها طريقة أحادية الجانب. الهستيريا لتي سمعناها في الغرب فيما يتعلق بمحاكمة نافالني غير طبيعية" مشيرا إلى أن التغطية الإعلامية وتصريحات المعارضة الغربية تحمل معايير مزدوجة".

موسكو - سبوتنيك. قال لافروف عقب مباحثاته مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي:

وأضاف لافروف: "إذا أراد شركاؤنا الغربيون بعض الحقائق، فيمكننا أن نعرض عليهم شريط فيديو للمقارنة بين تصرفات الشرطة في الغرب وفي روسيا".

ونظمت احتجاجات غير مصرح بها في عشرات المدن الروسية، في وقت سابق، وحذرت خلالها وزارة الخارجية الروسية من التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للبلاد.

وأصدرت محكمة سيمونوفسكي في موسكو حكما بسجن المعارض الروسي، أليكسي نافالني، لمدة ثلاثة أعوام ونصف العام في قضية شركة "إيف روشيه"، وذلك بعد إلغائها الحكم الصادر من قبل بالسجن مع إيقاف التنفيذ.