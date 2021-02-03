استطلاع رأي: غالبية الروس يستخدمون تطبيق "واتسآب" للمراسلات

أظهرت نتائج استطلاع للرأي العام، اليوم الأربعاء، أن أغلب المواطنين الروس يستخدمون تطبيق "واتسأب" للمراسلات وأيضا لمكالمات الفيديو.

موسكو - سبوتنيك . ووفقا للاستطلاع، الذي أجرته مؤسسة "فتسيوم" للدراسات الاجتماعية، يحتل تطبيق "واتسآب" المرتبة الأولى من بين تطبيقات المراسلة من حيث الاستخدام بنسبة 73 بالمئة، ويليه تطبيق "فكونتاكتي" بنسبة 38 بالمئة، وبعده "فايبر" بنسبة 26 بالمئة، وفي المرتبة الرابعة يأتي تطبيق "تيلغرام" بنسبة 18 بالمئة والمرتبة الخامسة تطبيق "الانستغرام" بنسبة 17 بالمئة.

وأظهر الاستطلاع أن الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 يستخدمون تطبيق "فكونتاكتي" بنسبة 76بالمئة والذين تتراوح أعمارهم بين 25 و34 عامًا يستخدمون تطبيق "واتسآب" بنسبة 84 بالمئة وأيضا الذين تتراوح أعمارهم من 35 إلى 44 عامًا يستخدمون تطبيق "واتسآب" بنسبة 77 بالمئة وأكبر من 60 عامًا بنسبة 59 بالمئة.

هذا وتم إجراء استطلاع الرأي العام لعموم روسيا عبر الهاتف في 28 كانون الثاني/ يناير، وشمل 1.6 ألف شخص تبلغ أعمارهم 18 عامًا فما فوق. ولا تزيد نسبة الخطأ الإحصائي عن 2.5 بالمئة.