روسيا تعلن دخول اتفاق تمديد معاهدة "ستارت-3" حيز التنفيذ ابتداء من اليوم

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، بدء سريان اتفاق تمديد معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الإستراتيجية "ستارت-3" بين الولايات المتحدة وروسيا، ابتداء من اليوم الثالث من شباط/فبراير، بعد تبادل المذكرات بين الطرفين.

وجاء في بيان الخارجية الروسية: "تم في الثالث من شهر شباط/فبراير في مقر الخارجية الروسية تبادل المذكرات مع السفير الأمريكي بشأن الانتهاء من الإجراءات الداخلية اللازمة لدخول اتفاق تمديد معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الإستراتيجية "ستارت-3" حيز التنفيذ، وبناءً عليه، دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في نفس اليوم".

وأشار بيان الخارجية الروسية إلى أن "المعاهدة ستكون سارية بالشكل الذي تم توقيعها عليه بدون تعديل أو إضافات حتى الخامس من شهر شباط/فبراير 2026".

ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على القانون الفدرالي بشأن التصديق على اتفاق تمديد المعاهدة بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية، للحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية، المؤرخة في 8 أبريل/نيسان 2010، لمدة 5 سنوات.

وكانت المفاوضات حول تمديد المعاهدة قد فشلت مع إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، التي وضعت شروطاً لتمديدها.

وبينما قرر الرئيس الجديد جو بايدن، تمديد المعاهدة دون شروط إضافية.

وكان بوتين وبايدن قد أعربا، الثلاثاء الماضي، في أول محادثة هاتفية بينهما، عن ارتياحهما بتبادل المذكرات الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق بشأن تمديد معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "ستارت-3".