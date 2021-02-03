السفير الروسي لدى أمريكا يكشف من يفكر في حرب نووية مع موسكو

قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف، أن الجنرالات الأمريكيين العقلاء لا يفكرون في الحرب النووية مع موسكو.

وقال السفير لقناة روسيا 24 التلفزيونية، اليوم الأربعاء، "لا أعتقد أن الجنرالات الأمريكيين العقلاء يفكرون في الحرب النووية. أعتقد أن مثل هذه الفكرة تجول في أذهان السياسيين غير الأصحاء".

وأضاف الدبلوماسي، "إنني على ثقة من أن الحفاظ على معاهدة ستارت بشأن إجراءات الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية يبعدنا عن الهاوية التي يدفعنا إليها بعض السياسيين في الولايات المتحدة".

في سياق متصل، أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، أن الولايات المتحدة تعتزم مناقشة مسألة الحد من التسلح مع روسيا حيال جميع أسلحتها النووية على مدى السنوات الخمس، الفترة التي مددت فيها معاهدة "ستارت 3".

كما أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، بدء سريان اتفاق تمديد معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الإستراتيجية "ستارت-3" بين الولايات المتحدة وروسيا، ابتداء من اليوم الثالث من شباط/فبراير، بعد تبادل المذكرات بين الطرفين.