موسكو تنتظر موجة صقيع لم تشهدها منذ 10 سنوات

وقال الخبير في مركز "فوبوس" الروسي للطقس يفغيني تيشكوفيتس لوكالة "سبوتنيك": "في يومي الاثنين والثلاثاء، سيصل إعصار اسكندنافي، وسط استمرار هبوب رياح شمالية، تتحول ليلا إلى صقيع إشعاعي. لذلك، ليلة الاثنين ستكون درجة الحرارة 21-26 تحت الصفر، وفي مناطق مقاطعة موسكو ستصل درجة الحرارة حتى 29 تحت الصفر. أما أثناء النهار فستتراوح الحرارة ما بين 15-20 درجة تحت الصفر".
وأضاف تيشكوفيتس، قائلا إن "درجة الحرارة ستصل يوم الثلاثاء المقبل إلى "أدنى مستوى"، وستزداد شدة الصقيع أثناء الليل إلى 20-30 تحت الصفر، أما خلال النهار فستصل إلى 16-21 تحت الصفر".
وأشار الخبير في مركز فوبوس للطقس، إلى أن "هذا البرد الشديد غير طبيعي، للغاية ، حيث تنخفض درجة حرارة الطقس 15-20 أقل من المعتاد في شهر شباط/فبراير، لم نشهد مثل هذا الصقيع في موسكو منذ ما يقرب من 10 سنوات".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)