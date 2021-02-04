موسكو تنتظر موجة صقيع لم تشهدها منذ 10 سنوات

تواجه العاصمة موسكو، الأسبوع المقبل، موجة صقيع غير طبيعي، لم تشهدها المدينة منذ 10 سنوات، إذ ستصل درجة الحرارة ليلاً إلى 30 تحت الصفر، وفي النهار إلى 21 تحت الصفر.

وقال الخبير في مركز "فوبوس" الروسي للطقس يفغيني تيشكوفيتس لوكالة "سبوتنيك": "في يومي الاثنين والثلاثاء، سيصل إعصار اسكندنافي، وسط استمرار هبوب رياح شمالية، تتحول ليلا إلى صقيع إشعاعي. لذلك، ليلة الاثنين ستكون درجة الحرارة 21-26 تحت الصفر، وفي مناطق مقاطعة موسكو ستصل درجة الحرارة حتى 29 تحت الصفر. أما أثناء النهار فستتراوح الحرارة ما بين 15-20 درجة تحت الصفر".

وأضاف تيشكوفيتس، قائلا إن "درجة الحرارة ستصل يوم الثلاثاء المقبل إلى "أدنى مستوى"، وستزداد شدة الصقيع أثناء الليل إلى 20-30 تحت الصفر، أما خلال النهار فستصل إلى 16-21 تحت الصفر".

وأشار الخبير في مركز فوبوس للطقس، إلى أن "هذا البرد الشديد غير طبيعي، للغاية ، حيث تنخفض درجة حرارة الطقس 15-20 أقل من المعتاد في شهر شباط/فبراير، لم نشهد مثل هذا الصقيع في موسكو منذ ما يقرب من 10 سنوات".