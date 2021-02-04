الكرملين: السلطات تفتح تحقيقا بكل الاعتداءات غير المبررة من قبل العناصر الأمنية

أعلن المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن السلطات الرسمية فتحت تحقيقا رسميا بقضية استخدام القوة المفرطة من قبل عناصر مكافحة الشغب في الاحتجاجات غير المرخصة وسط موسكو.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" تصريحات بيسكوف الذي رد على أسئلة الصحفيين بشأن الاعتداءات على الصحفيين خلال الاحتجاجات غير المرخصة في وسط موسكو قائلا:

"هناك حالات فردية عدة حصلت وسجلت انتهاكات ضد الصحفيين خلال الاحتجاجات، لكن السلطات فتحت تحقيقا بالموضوع سيتم معالجته".

ونوه بيسكوف أن الكرملين ليس الجهة المخولة بفتح التحقيق بالحادثة، إنما هناك سلطات القانون التي هي المخولة الوحيدة بهذه الأمور.

وأعلنت السلطات الروسية، يوم أمس الأربعاء، أنها ستفتح تحقيقا قضائيا بشأن قضية الصحفي الذي تعرض للضرب من قبل أحد عناصر مكافحة الشغب ليل أمس الثلاثاء، خلال الاحتجاجات غير المرخصة وسط العاصمة الروسية موسكو.

وأصدرت محكمة سيمونوفسكي بموسكو حكما بسجن المعارض الروسي، أليكسي نافالني، لمدة ثلاثة أعوام ونصف العام في قضية شركة "إيف روشيه"، وذلك بعد إلغائها الحكم الصادر من قبل بالسجن مع إيقاف التنفيذ.

واعتقل أكثر من 200 شخص أمام محكمة سيمونوفسكي في العاصمة موسكو، حيث عقدت جلسة الاستماع بشأن قضية أليكسي نافالني.