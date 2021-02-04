الكرملين حول محاكمة نافالني: موسكو مستعدة للتوضيح وليس لمناقشة قرار المحكمة

قال السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، إن موسكو مستعدة للتوضيح بشأن الآراء الأجنبية حول الحكم على المدون أليكسي نافالني، ولكن ليس لمناقشة قرار المحكمة.

وأضاف بيسكوف للصحفيين: "لقد أجاب وزير الخارجية الروسي يوم أمس عن الأسئلة ذات الصلة بالتفصيل الكافي، حيث قام بتقييم هذه التصريحات وأشار إلى عدم قبولها بالمطلق".

وتابع بيسكوف: "أكرر مرة أخرى إننا لا نعتزم مراعاة هذه التصريحات عند تطبيق قوانيننا، هذه الموضوعات جاهزة للتوضيح لكننا لسنا مستعدين لمناقشتها مع أحد".

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أمس الأربعاء، أن الغرب يقوم بتغطية كل ما يحدث في روسيا بطريقته الخاصة التي تحمل معايير مزدوجة، مشيرا إلى أن الهستيريا الغربية بشأن محاكمة المدون والمعارض الروسي أليكسي نافالني، قد تخطت حدودها.

وقال لافروف عقب مباحثاته مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي: "بالنسبة لتغطية الغرب للأحداث التي تجري في روسيا، ليس فقط فيما يتعلق بنافالني، وإنما التغطية لما يجري في روسيا في المجمل، فإنها تتم في الغرب بطريقة خاصة، يمكن القول إنها طريقة أحادية الجانب. الهستيريا التي سمعناها في الغرب فيما يتعلق بمحاكمة نافالني تخطت حدودها، مشيرا إلى أن التغطية الإعلامية وتصريحات المعارضة الغربية تحمل معايير مزدوجة.

ونصحت وزارة الخارجية الروسية، في وقت سابق، السياسيين الأجانب الذين علقوا على الوضع مع نافالني باحترام القانون الدولي والاهتمام مشاكل بلادهم، وقال دميتري بيسكوف إن الكرملين لا ينوي الاستماع إلى تصريحات من الخارج حول نافالني.

وقضت محكمة روسية، يوم الثلاثاء، بسجن المعارض الروسي أليكسي نافالني، لمدة 3 سنوات ونصف السنة بسبب خرقه شروط الحكم السابق الصادر بحقه عام 2014، في قضية شركة "إيف روشيه"، تُحذف من هذه المدة الأشهر التي أمضاها في الإقامة الجبرية في ذلك العام، وبذلك سيقضي نافالني في السجن سنتين و8 أشهر .