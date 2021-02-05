زلزال بقوة 4.9 درجة يضرب جزر الكوريل الجنوبية في الشرق الأقصى الروسي

أعلنت الهيئة الجيوفيزيائية الموحدة التابعة لأكاديمية العلوم الروسية، اليوم الجمعة، أن زلزالا بقوة 4.9 درجة بمقياس ريختير ضرب جزر الكوريل الجنوبية، في الشرق الأقصى الروسي.

يوجنو ساخالينسك - سبوتنيك. وقالت رئيسة مركز رصد الزلازل في يوجنو سخالينسك، يلينا سيمينوفا، لوكالة "سبوتنيك" إنه "تم تسجيل زلزال بقوة 4.9 درجة في تمام الساعة 06.27 من صباح اليوم، الخامس من فبراير، بالتوقيت المحلي ".

وأضافت أن "مركز الزلزال وقع عند إحداثيات خط العرض 44.2 شمالا وخط طول 147.9 شرقا، وعلى بعد 77 كيلومترا شرق - جزيرة ايتوروب بجنوب الكوريل وعلى عمق 83 كيلومترا".

وأوضحت رئيسة المركز أن المقيمين أحسوا بالهزة الأرضية التي تراوحت قوتها 3 درجات.