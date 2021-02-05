"أوروس"...أفضل محرك سيارات تم صنعه في روسيا

يعد محرك السيارة الذي تم تطويره في إطار مشروع "كورتيج" لعائلة "أوروس" للسيارات الحكومية أفضل محرك للسيارات، التي تم إنشاؤها في روسيا.

وقال المدير العام للمعهد المركزي لمحركات الطيران، ميخائيل غوردين، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "لا يسعنا إلا الثناء على (معهد البحث العلمي للسيارات ومحركات السيارات) ووزارة الصناعة والتجارة في روسيا، اللتين ضمنتا تطوير التقنيات الحديثة لإنشاء محرك السيارة. لماذا تم اختيار محرك "كورتيج" لمشروع التحويل؟ لأنه افضل ما ينتج في بلادنا".

وأضاف: "في خريف عام 2020، اختبر المتخصصون في المعهد المركزي لمحركات الطيران نظام الدفع هذا في غرفة فراغ حراري، وشاهدوا كيفية عمله في الارتفاع. هذا العام سيتم تجربة المحرك على متن الطائرة. يمكن استخدام Yak-18T و Yak-52 كمنصة في هذه المرحلة من الاختبار".

وتابع غوردين: "ليس لدينا مهمة للطيران بعد، فنحن نخطط للركض ورؤية الاهتزازات. قبل الرحلة الأولى، يجب إجراء مجموعة كبيرة من الاختبارات. إنها قصة كاملة – قبل أن يصبح المحرك محرك طائرة تسلسليًا".

ووفقا لغوردين، فإن محركات السيارات كبيرة الحجم، وتكلفتها أقل بكثير، لذلك هناك فرصة لصنع محرك طائرة رخيص نسبيًا.

وأعلن وزير الصناعة والتجارة الروسية، دنيس مانتوروف، في وقت سابق أن محرك السيارة الفخمة "أوروس" سيستخدم، أيضا في الطائرات الصغيرة، حيث اتضح أنه صغير الحجم وقوي وبأقصى كفاءة.

يشار إلى أن سيارة "أوروس" الرئاسية تعمل بنوعين من المحركات حسب الطلب، أجنبي من إنتاج "بورش" بقوة 600 حصان، وروسي هجين بقوة 860 حصانا و12 أسطوانة وسعة 6.6 ليتر.