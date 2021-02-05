محكمة موسكو تقضي بسجن شخص أضرم النار في سيارة الشرطة خلال الاحتجاجات

قضت محكمة تاغانسكي في العاصمة الروسية موسكو بحبس شخص متهم بإشعال النار عمدا في سيارة الشرطة خلال تجمعات غير منسقة في وسط موسكو، في 31 يناير/كانون الثاني الماضي.

وقالت السكرتيرة الصحفية للمحكمة لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة: "كإجراء احترازي، اعتقلت المحكمة الرجل حتى 31 مارس / آذار".

وأعلنت خدمات الطوارئ، في وقت سابق، أن حافلة صغيرة للشرطة احترقت في أحد شوارع موسكو، ولم يصب أحد.

وقضت محكمة روسية، يوم الثلاثاء، بسجن المعارض الروسي أليكسي نافالني، لمدة 3 سنوات ونصف السنة بسبب خرقه شروط الحكم السابق الصادر بحقه عام 2014، في قضية شركة "إيف روشيه"، تُحذف من هذه المدة الأشهر التي أمضاها في الإقامة الجبرية في ذلك العام، وبذلك سيقضي نافالني في السجن سنتين و8 أشهر .

ونظمت احتجاجات غير مصرح بها في عشرات المدن الروسية، في وقت سابق، وحذرت خلالها وزارة الخارجية الروسية من التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للبلاد.