الموقع الإلكتروني للحرس الوطني الروسي يتصدى لهجوم سيبراني هائل

أعلن موقع الحرس الوطني الروسي في بيان له حول الحادث أن "مصادر الهجوم كانت في الخارج البلاد".

تجدر الإشارة إلى أن هذه "ليست المحاولة الأولى للهجوم السيبراني على موقع الحرس الوطني من الخارج"، فقد تم صد هجمات سابقة في 23 و31 يناير/ كانون الثاني من هذا العام.

وقالت الحرس الوطني إن التهديد جاء من أراضي عدة دول أوروبية، لكن تم التصدي لجميع المحاولات لتعطيل عمل الموقع.

في 18 يناير الماضي، تعرض موقع FSIN لهجوم سبراني. ثم أفادت الأنباء أن مصادر العدوان موجودة في الصين والولايات المتحدة وتركيا وجنوب إفريقيا وإندونيسيا وفيتنام وتايوان وباكستان وتايلاند وألمانيا واليابان وفرنسا وجمهورية كوريا وسنغافورة وكندا والهند.