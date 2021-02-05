دولة جديدة تشتري لقاح "سبوتنيك V" الروسي

أعلن وزير الصحة في باراغواي، خوليو ماسوليني، أن بلاده ستشتري لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا.

وقال ماسوليني: "يسعدني أن أعلن أننا وقعنا عقدا مع صندوق الاستثمار المباشر الروسي لشراء اللقاح"، بحسب ما ذكر الموقع الرسمي للوزارة.

وأشار ماسوليني إلى أنه سيتم الإعلان عن حجم وشروط التوريد في المستقبل القريب.

سجلت وزارة الصحة في باراغواي اللقاح الروسي "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا في يناير الماضي بموجب إجراء سريع دون إجراء تجارب إكلينيكية إضافية على أراضيها.

سيتم توفير عمليات التسليم من قبل شركاء "RDIF" الدوليين في الهند والصين وكوريا الجنوبية ودول أخرى.

في وقت سابق، نشرت المجلة العلمية الموثوقة The Lancet نتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية لـ"سبوتنيك V" أظهر اللقاح معدلات عالية من الكفاءة، بلغت درجة فعاليته 91.6%.

تقدم صندوق الاستثمار المباشر الروسي في يناير بطلب لتسجيل اللقاح في الاتحاد الأوروبي. كما تمت الموافقة على استخدامه بالفعل في بيلاروسيا والأرجنتين وبوليفيا وصربيا والجزائر وفلسطين وفنزويلا وتركمانستان والمجر والإمارات العربية المتحدة وإيران وجمهورية غينيا وتونس وأرمينيا والمكسيك ونيكاراغوا.