صندوق الاستثمارات الروسي و"كانسينو" الصينية يبحثان اختبار تركيبة من لقاحات كورونا

أجرى صندوق الاستثمارات المباشر الروسي محادثات مع شركة "كانسينو بيولوجيكس" الصينية لاختبار تركيبة تجمع اللقاحات لحماية أفضل من سلالات جديدة من فيروس كورونا.

موسكو - سبوتنيك. ونقلت وكالة "بلومبيرغ" عن مصادرها، اليوم الجمعة، أن صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، أبرم اتفاقاً أوليًا مع "كانسينو بيولوجيكس" وشركة "بيتروفاكس" لإجراء اختبارات في روسيا.

يشار إلى أن الطرفين الروسي والصيني يناقشان الآن شكل التجارب، التي سيتم خلالها استبدال الجرعة الثانية من لقاح "سبوتنيك V" الروسي بلقاح "كانسينو". وبحسب الوكالة، قد يتم الإعلان عن الخطط هذا الشهر.

في وقت سابق أعلن رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، كيريل دميترييف، أن مطوري اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا "سبوتنيك V" يرغبون بعقد شراكة مع منتجي اللقاحات التي تقل فعاليتها عن 90%.

يذكر أن مثل هذه الشراكة قد تم توقيعها بالفعل مع شركة "أسترا زينيكا":

حاليًا، تساعد التركيبة مع أحد مكونيّ لقاح "سبوتنيك V" على رفع فاعلية لقاح "أسترازينيكا" من 62.1 % إلى مؤشر أعلى".

ونشرت مجلة "لانسيت" العلمية، يوم الثلاثاء الماضي، نتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية "سبوتنيك V"، مؤكدة كفاءته العالية وسلامته.

في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، أظهر لقاح "سبوتنيك V" معدلات عالية من الفاعلية والمناعة والسلامة، حيث بلغت فاعلية اللقاح 91.6 % ويوفر اللقاح حماية كاملة ضد الحالات الشديدة لعدوى فيروس كورونا.