لافروف: نبني حياتنا على افتراض أن الاتحاد الأوروبي شريك غير موثوق به

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، أن العقوبات المحتملة من قبل الاتحاد الأوروبي ضد روسيا بسبب المعارض الروسي، أليكسي نافالني، تعد شأنا داخليا لأوروبا، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي يعد شريكا غير موثوق به بالنسبة لروسيا.

موسكو - سبوتنيك. وقال الوزير الروسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الدبلوماسية الأوروبية، جوزيب بوريل، في موسكو: "نحن نعتبر هذا شأنا داخليا من شؤون الاتحاد الأوروبي لقد اعتدنا على حقيقة أن الاتحاد الأوروبي، كما أشرت بالفعل، يلجأ بشكل متزايد إلى قيود أحادية الجانب ليس لها أساس شرعي. نحن نبني حياتنا على افتراض أن الاتحاد الأوروبي شريك غير موثوق به، على الأقل في هذه المرحلة. آمل، من خلال المراجعة الاستراتيجية القادمة مع ذلك، سيتم إيلاء اهتمام للمصالح الأساسية للاتحاد الأوروبي، في جواره المباشر".

وأعلن وزير الخارجية التشيكي، توماش بيتريتشيك، بعد قرار المحكمة بشأن استكمال المدة الحقيقية لسجن نافالني، أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يعود إلى موضوع العقوبات ضد روسيا.