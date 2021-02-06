بعد إثبات فاعليته.. إمكانية ترشيح مبتكري اللقاح الروسي "سبوتنيك V" لجائزة نوبل

قال رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل دميتريف إنه يمكن ترشيح مطوري اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا "سبوتنيك V" لجائزة نوبل.

وأكد ديميترييف في مقابلة مع قناة "روسيا 1" التلفزيونية، "هذا هو أعظم إنجاز لوزارة الصحة والعلماء الروس والأكاديمي جينزبورغ والأستاذ لوغونوف. ليس من قبيل المصادفة أنهم يناقشون أنه ربما ينبغي ترشيحهم لجائزة نوبل".

كما شكر رئيس الصندوق الروسي المجلة العلمية "لانسيت" The Lancet على المقالة الخاصة باللقاح الروسي.

هذا وأعرب الكرملين عن تقديره للنشر ووصفه السكرتير الصحفي الرئاسي ديمتري بيسكوف بأنه مهم للغاية وأشار إلى أنه أظهر موثوقية اللقاح الروسي.

هذا وقد قامت المجلة العلمية "ذي لانسيت"، يوم الثلاثاء، بنشر تقرير حول اللقاح الروسي المضاد لفيروس "كورونا" المستجد "سبوتنيك V"، مؤكدة أنه فعال بنسبة 91.6%.

كما أكدت الصحيفة أن "سبوتنيك V" آمن بدرجة عالية وفعّال، ويوفر الحماية الكاملة ضد جميع حالات كوفيد- 19 الحادة، واستغرق أشهر لعلماء المناعة الروس مع المتطوعين الذي وصل عددهم إلى 19866، لإكمال المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، التي أكدت فعاليته بنسبة 91.6%.

وصنفت وكالة "بلومبيرغ"، اللقاح الروسي "سبوتنيك V" الذي طوره مركز الأبحاث "غامالي" ضد فيروس كورونا كأكبر إنجاز علمي منذ العهد السوفيتي.

ونص التقرير أنه وفقًا لنتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية التي نشرتها مجلة "لانسيت" الطبية، فإن اللقاح الروسي أظهر فاعلية بنسبة 91.6٪ ضد فيروس كورونا، والذي جعله يتفوق على اللقاح الصيني.

وتم اعتماد اللقاح الروسي "سبوتنيك V" من قبل 19 دولة على الأقل، وفي هذا السياق لفتت الباحثة في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في لندن أوكسانا أنتونينكو، إلى أن نجاح العقار قد يزيد من النفوذ الجيوسياسي لروسيا، لا سيما في أمريكا اللاتينية.