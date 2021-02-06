بث مشاهد يظهر مشاركة دبلوماسيين أجانب في مظاهرات روسيا.. فيديو

جذبت المظاهرات في روسيا انتباه الدبلوماسيين الأجانب، ولم تمر مشاركة الأجانب في أعمال غير قانونية مرور الكرام.

وعرضت القناة الأولى تسجيلات من كاميرات مراقبة وجد فيها ممثلين عن السويد وبولندا وألمانيا، في وسط مدينة سانت بطرسبرغ.

كما شوهد موظف بالسفارة البولندية بين المتظاهرين، وشاهد دبلوماسي سويدي الإجراءات من حانة فندق أستوريا، ثم انضم إلى الحشد في شارع نيفسكي بروسبكت.

وظهر رئيس القسم السياسي بالسفارة الألمانية في عدسات الكاميرات خلال الاحتجاجات في موسكو.

وتم اعتبار الدبلوماسيين الأجانب الذين شاركوا في التجمعات غير القانونية أشخاصا غير مرغوب فيهم، وسوف يغادرون أراضي روسيا قريبا. وفي وقت سابق، أعلن السكرتير الصحفي للرئيس الروسي ديمتري بيسكوف موقف الكرملين من الاحتجاجات.