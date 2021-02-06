طبيب يحذر من احتمال ارتفاع عدد الإصابات بكورونا بسبب موجة الصقيع

حذر طبيب الأمراض المعدية البروفيسور الروسي نيكولاي ماليشيف من احتمال ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا بسبب قدوم موجة الصقيع إلى روسيا.

وأشار ماليشيف إلى أنه بسبب الصقيع، سيفضل الناس البقاء في الأماكن المغلقة، مما قد يؤدي إلى زيادة حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا.

وقال ماليشيف لوكالة "سبوتنيك": "عندما يكون الصقيع قويا، سيبقى الناس في الأماكن المغلقة، لذا سيزيد خطر انتشار عدوى كورونا".

في وقت سابق، قال طبيب الأمراض المعدية، يفغيني تيماكوف، إن مصدر طفرة فيروس كورونا هم المرضى الذين يعانون من مسار طويل من المرض.