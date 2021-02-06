آيروفلوت: طائرة متجهة إلى أمستردام تعود إلى موسكو بسبب فشل نظام الاتصالات

أعلنت شركة الطيران الروسية "آيروفلوت"، أن قائد طائرة كانت متجهة من موسكو إلى أمستردام أبلغ عن فشل جزئي في نظام الاتصالات اللاسلكية، والطائرة تعود إلى مطار الانطلاق.

موسكو– سبوتنيك. وقال المتحدث الرسمي باسم الشركة ميخائيل ديمين، اليوم السبت: "رحلة موسكو – أمستردام رقم 2694. القائد أبلغ عن فشل جزئي في نظام الاتصالات اللاسلكية. تم اتخاذ قرار العودة إلى مطار الانطلاق... ليس هناك أي خطر على صحة وحياة الركاب والطاقم".