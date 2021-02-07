وزارة الطوارئ الروسية تفتتح قنوات رسمية على "تيك توك" و"لايكي"

أنشأت وزارة الدفاع المدني وحالات الطوارئ الروسية قناة رسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك" و"لايكي" وبدأت العمل على نشر مقاطع فيديو متنوعة جذبت العديد من المتابعين.

ونشرت الوزارة بيانا على موقعها الرسمي أشارت فيه إلى افتتاح قناة رسمية لها على كل من "تيك توك" و"لايكي"، حيث نشر العديد من مقاطع الفيديو التي نفذها رجال الإنقاذ والشرطة في ملفاتهم الشخصية.

وبحسب بيان الوزارة، فإن افتتاح هذه القنوات يتضمن "تحديات وحيل من رجال الإنقاذ، ومقاطع فيديو من منظور رجال الإنقاذ".

وأضاف البيان: "قريبًا سيتمكن (المتابع) من مشاهدة مقاطع الفيديو، وأحداث من حياة وقصائد ورسومات والكتابات الجدرانية وأغاني وزارة الطوارئ وغيرها الكثير" التي ينفذها رجال الإنقاذ.

ومن جهة أخرى، افتتحت وزارة الخارجية حسابا لها على "تيك توك"، وفقا للمتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، معتبرة أن افتتاح هذه الحسابات ليس من مبدأ "اتباع الموضة" بل هو مجرد "عمل إعلامي اعتيادي".