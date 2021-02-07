روسيا تسجل حد أدنى لإصابات كورونا منذ شهر أكتوبر الماضي

سجلت روسيا، اليوم الأحد، 16048 إصابة و432 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، وهو العدد الأكثر انخفاضا منذ إحصائيات شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وبحسب بيان لمقر مكافحة فيروس كورونا في روسيا فقد "تم تسجيل 16048 إصابة جديدة بجائحة "كوفيد-19" خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع الإجمالي إلى 3967281 حالة"، ما يشير إلى انخفاض طفيف عن معدل أمس (16627 حالة).

ويعد عدد المصابين الذي تم الكشف عنه صباح الأحد هو الأدنى منذ 22 أكتوبر/تشرين الأول، حيث تم تسجيل 15971 إصابة.

وأضاف البيان أنه "تم تسجيل 432 حالة وفاة جديدة إثر الإصابة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 76661 حالة"، ما يشير إلى انخفاض طفيف عن معدل أمس (497 حالة).

ولفت إلى أنه "بلغ إجمالي حالات التعافي 3456210 بعد خروج 19884 مريضا من المستشفيات خلال اليوم الماضي".