مدير مركز "غاماليا": لا توجد موانع من تطعيم مرضى الحساسية بلقاح "سبوتنيك V"

أكد الأكاديمي ألكسندر غينسبورغ، مدير مركز "غاماليا" الوطني لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة، بعدم وجود موانع من استخدام لقاح "سبوتنيك V" لمرضى الحساسية، بشرط أن لا تكون بمرحلة حادة.

وقال غينسبورغ في مقابلة مع برنامج فيستي على قناة "روسيا 1" التلفزيونية "إذا لم يكن الشخص مصاب بحساسية حادة، فلا بد بالطبع من تطعيمه، و لا توجد أي موانع ".

وأشار غينسبورغ إلى ضرورة الابتعاد عن مسببات الحساسية قبل وبعد التطعيم، على سبيل المثال الأشخاص الذين يعانون من حساسية الغبار، يفضل الابتعاد عن هذا المسبب.

وتم اعتماد اللقاح الروسي "سبوتنيك V" من قبل 21 دولة على الأقل، وفي هذا السياق لفتت الباحثة في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في لندن أوكسانا أنتونينكو، إلى أن نجاح العقار قد يزيد من النفوذ الجيوسياسي لروسيا، لا سيما في أمريكا اللاتينية.

يعتبر اللقاح الروسي "سبوتنيك V" هو أول لقاح في العالم تم تسجيله في أغسطس/آب الماضي، وأعلنت السلطات الروسية أن اللقاح أثبت فعاليته بنسبة 95%.