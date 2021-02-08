روسيا تبلغ إيران عزمها إجراء مناورات "متعددة الأطراف" في المحيط الهندي

أعلن السفير الروسي لدى إيران، ليفان جاغاريان، عزم موسكو إجراء مناورات بحرية في منتصف شهر فبراير/ شباط في المحيط الهندي.

وأبلغ السفير الروسي الجانب الإيراني عن خطط لإجراء مناورات بحرية "متعددة الأطراف" في الشهر الجاري في المحيط الهندي.

وقال جاغاريان في تصريحات أدلى بها لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين: "ستُجرى التدريبات البحرية المتعددة الأطراف المقبلة في شمال المحيط الهندي في منتصف فبراير 2021".

وأشار السفير إلى أنه من المقرر في هذه المناورات "العمل على تعزيز التعاون في مجال عمليات البحث والإنقاذ والتدابير لضمان سلامة الملاحة البحرية".

وتجري كل من روسيا والصين وإيران تمرينات ثلاثية مشتركة في المحيط الهندي تحمل اسم "حزام الأمن البحري".

وفي نهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول في عام 2019 شاركت سفن روسية في المناورات المشتركة، وأعلن المتحدث باسم أسطول بحر البلطيق الروسي، رومان مارتوف، عن دخول البواخر والسفن الحربية التابعة للأسطول، المكونة من سفينة الحراسة "ياروسلاف مودري"، والناقلة "يلنيا"، وزورق القطر " فيكتور كونيتسكى"، ميناء جابهار الإيراني للمشاركة في المناورات الروسية الصينية الإيرانية.