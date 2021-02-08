رسالة من خامنئي إلى بوتين

سلم رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، اليوم الاثنين، نظيره الروسي، رسالة من المرشد الأعلى في إيران آيه الله علي خامنئي إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

موسكو - سبوتنيك . وأعلن المكتب الصحفي بالبرلمان الروسي (الدوما)، أن "رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، الذي يزور موسكو حاليا، قام بتسليم نظيره الروسي، فياتشيسلاف فولودين، رسالة من المرشد الأعلى في إيران، على خامنئي، إلى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين".

وبدأ رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، يوم أمس، زيارة رسمية إلى روسيا، تعزيزا لعلاقات التعاون بين البلدين.

وقال السفير الإيراني لدى روسيا كاظم جلالي، إن "زيارة قاليباف إلى موسكو تأتي كأول زيارة يقوم بها رئيس مجلس الشورى الإيراني إلى بلد خارجي، حيث تؤكد هذه الزيارة الأهمية التي يوليها رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني للعلاقات مع الدولة الجارة والصديقة روسيا"، مؤكدا "أن العلاقات الإيرانية الروسية في تطور دائم في مختلف المجالات بما في ذلك العلاقات البرلمانية، وزيارة قاليباف إلى موسكو ستساعد بالتأكيد على تعميق العلاقات بين طهران وموسكو في مجالات أخرى".

يذكر أن روسيا وإيران تحتفظان بعلاقة تعاون جيدة في عدة مجالات، فمؤخرا قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، عقب لقائه نظيره الإيراني، محمد جواد ظريف، في موسكو، إن العلاقات بين روسيا وإيران لن تعتمد على "أهواء" الولايات المتحدة التي تفرض عقوبات غير قانونية، مضيفا: "علاقاتنا تتطور بناءً على مصالح دولتين وشعبين، ونحن نبني خططنا دون النظر إلى أي طرف ثالث".