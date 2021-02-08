استقرار معدلات الإصابة بفيروس كورونا في روسيا

أعلنت نائب رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا غوليكوفا، أن معدلات انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد تشهد انخفاضا في 54 إقليما روسيا، بينما تم تسجيل انخفاض في معدلات الإصابة في 29 إقليما.

موسكو - سبوتنيك. وقالت غوليكوفا في إحاطة: "نستطيع اليوم أن نقول إن وضع انتشار فيروس كورونا في البلاد مستقر".

وأضافت نائب رئيس الوزراء: "29 من الأقاليم الروسية في مرحلة انخفاض معدلات انتشار الوباء، بينما نرصد استقرارا في 54 إقليما".

وأعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا، اليوم الاثنين، تسجيل 15916 إصابة جديدة بالفيروس، من بينهم 1728 إصابة في العاصمة موسكو، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 3983197 إصابة.

وجاء في بيان مقر العمليات: "تم خلال الـ 24 ساعة الماضية، تسجيل 15916 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في 83 إقليما في روسيا، ليصل عدد الحالات المؤكدة في 85 إقليماً إلى 3983197 ".

وكان للعاصمة الروسية موسكو النصيب الأكبر في عدد الإصابات حيث بلغ 1728، و62 حالة وفاة، ثم مدينة سان بطرسبورغ بعدد 1551، فيما سجلت ضواحي موسكو 912 حالة، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وتابع المقر في بيانه: "غادر 15881 شخصا المستشفى خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد تعافيهم من الفيروس، ليصل بذلك إجمالي الذين تعافوا من الفيروس إلى 3472091 شخصا".

وأشار المقر إلى تسجيل 407 حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد في روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية وإجمالي الوفيات 77068 شخصا.

وبدأت في روسيا، في يوم الخامس من كانون الأول/ ديسمبر، حملة التطعيم العام ضد فيروس كورونا بتوجيه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأعلنت الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة في مجال حماية حقوق المستهلك ورفاه الإنسان "روس بوتريب نادزور"، أنه حتى يوم الجمعة الماضي، تم إجراء أكثر من 103.6 مليون اختبار للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في روسيا، بينها 458 ألف اختبار خلال الـ 24 الأخيرة.