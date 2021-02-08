إسرائيل تثني على دور روسيا في الشرق الأوسط

قال وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي أشكينازي، اليوم الاثنين، إن لروسيا دور مهم في منطقة الشرق الأوسط، حيث تمنع إيران من تطوير السلاح النووي، والحيلولة دون ترسيخ وجود سلاح نووي في المنطقة.

القدس - سبوتنيك. وأضاف أشكينازي، عقب محادثة أجراها مع نظيره الروسي سيرغي لافروف: "تلعب روسيا دورا مهما في الشرق الأوسط، لا سيما في منع إيران من تطوير أسلحة نووية وترسيخها في المنطقة".

وقعت إيران في 2015 الاتفاق الشامل بشأن برنامجها النووي مع "السداسية الدولية" كرعاة دوليين [روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا]، قبل أن تنسحب الولايات المتحدة منه في 2018 وتعيد فرض عقوبات على إيران على خلفية نشاطها النووي.

ردت إيران برفع نسبة تخصيب اليورانيوم في منشآتها والتحلل من التزاماتها ضمن الاتفاق بالتدريج. في الوقت ذاته، تتهم إسرائيل إيران بتهديد أمنها والسعي لامتلاك سلاح نووي، فيما تؤكد إيران أن برنامجها النووي للأغراض السلمية.

وقعت روسيا وإيران، في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2014، عددا من الاتفاقات لتوسيع التعاون بين الجانبين في مجال الطاقة الذرية، للأغراض السلمية.

وتمهد الاتفاقات الموقعة لبناء 8 مفاعلات نووية في إيران باستخدام التقنيات الروسية، كما تم توقيع عقد لبناء المرحلة الثانية من محطة "بوشهر" الكهروذرية، والتي تتضمن مفاعلين نوويين.