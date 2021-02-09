روسيا تنفي تخصيص 500 مليار روبل للإنفاق الاجتماعي على خلفية الاحتجاجات

نفى المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، ما تناقلته وكالة "رويترز"، حول تخصيص نحو 500 مليار روبل (نحو 6.5 مليار دولار) للإنفاق الاجتماعي على خلفية التجمعات غير المصرح بها وعشية الانتخابات.

موسكو -سبوتنيك. وقال المتحدث الروسي للصحفيين، ردا على سؤال حول ما إذا كانت هناك خطط لتخصيص أموال قبل الانتخابات: "أنتم تعلمون، "رويترز" بعثت إلينا رسالة أمس كتب فيها، علمنا أنه سيتم تخصيص إما 500 ( نحو 6.5 مليار دولار) أو 800 مليار( نحو 10.8 مليار دولار) أو تريليون (نحو 13.5 مليار دولار) لوقف الاحتجاجات، طالبين التعليق. ودون انتظار أي رد، بعد 20 دقيقة من ذلك، نشرت رويترز الخبر. لذلك أنا هنا أقول لكم: هذا ليس صحيحا، هذه ليست الرسالة الصحيحة من رويترز".

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر، أن السلطات الروسية بصدد تخصيص نحو 500 مليار روبل للإنفاق الاجتماعي قبل انتخابات الخريف لمجلس دوما الدولة وعلى خلفية أعمال الاحتجاجات.

وصرح رئيس شبكة المقر الإقليمي للناشط الروسي المعارض، أليسكي نافالني، ليونيد فولكوف، عن تحرك احتجاجي في 14 شباط/فبراير.

وقال فولكوف بأن "التنسيق سيكون مختلفا تماما. سنفعل كل شيء بدهاء أكثر وسنبتعد عن الاحتكاك المباشر مع الشرطة، سنتجنب ذلك".

وشهدت عدة مدن روسية احتجاجات غير مصرح بها في الـ23 والـ31 على التوالي من كانون الثاني/يناير الماضي، على الرغم من التحذيرات العديدة من السلطات، بما في ذلك خطر الإصابة بـ"كوفيد-19". ووصف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، منظمي الأعمال غير المصرح بها بأنهم استفزازيون.

وأعلنت روسيا، في وقت سابق، أن ثلاثة دبلوماسيين من ألمانيا والسويد وبولندا، أشخاصا غير مرغوب بهم على أراضيها، على خلفية مشاركتهم في تظاهرات غير مرخصة.