الدفاع الروسية: قاذفتان "تو 160" نفذتا تحليقا فوق مياه بحار بارنتس وغرينلاند والنرويج

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن قاذفتي قنابل استراتيجيتين من طراز "توبوليف-160" نفذتا تحليقاً مخطط له فوق المياه الدولية لبحر بارينتس وبحر غرينلاند وبحر النرويج.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان صحفي للوزارة: "نفذت قاذفتا صواريخ استراتيجيتان من طراز "تو 160" تحليقاً مخططاً له في المجال الجوي فوق المياه المحايدة لبحار، بارنتس وغرينلاند والنرويج. واستغرق التحليق حوالي 12 ساعة".

وأضافت الوزارة بأن القاذفتين حلقتا بمرافقة مقاتلات الطيرات البحري للأسطول الشمالي الروسي.

واختتمت الدفاع الروسية بيانها بالقول: "طيارو الطيران الاستراتيجي يحلقون بانتظام فوق المياه المحايدة في القطب الشمالي وشمال المحيط الأطلسي والبحر الأسود وبحر قزوين والمحيط الهادئ، وتجرى جميع الطلعات الجوية لطائرات سلاح الجو الروسي، وفقا للقواعد الدولية الصارمة لاستخدام المجال الجوي دون انتهاك حدود الدول الأخرى".

الجدير بالذكر أن "تو 160" هي قاذفة استراتيجية حاملة للصواريخ، سرعتها تفوق سرعة الصوت، وهي ذات أجنحة متغيرة الزاوية. وتم تصمميها في السنوات الـ 70 والـ 80 من القرن الماضي، ويتسلح بها الجيش الروسي [السوفيتي] منذ عام 1987. وتعتبر هذه الطائرة من أكبر وأثقل الطائرات الحربية في العالم. ويطلق عليها اسم "البجعة البيضاء".