دبلوماسي عسكري روسي يشرح سبب عدم مشاركة روسيا في منظمة الأمن الأوروبية لأول مرة منذ 30 عاما

أعلن رئيس الوفد الروسي للمفاوضات حول الأمن العسكري ومراقبة التسلح في فيينا، قنسطنطين غافريلوف، اليوم الثلاثاء، أن وزارة الدفاع الروسية لن تشارك في ندوة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا حول العقائد العسكرية للمرة الأولى منذ 30 عاما.

وقال غافريلوف لوكالة "سبوتنيك": "لقد وجه إلينا الأمريكيون الدعوة. وقد قمنا بالرد عليهم بأنه نظرا للوضع الراهن على الحدود الروسية، وإجراء التدريبات وتحليق طائرات الاستطلاع، فإن وزارة الدفاع الروسية ترى أنه من غير المناسب المشاركة في هذه الندوة لأول مرة منذ 30 عاما". وأضاف:

وذلك بسبب السياسة الغربية غير الودية.

وأعلنت روسيا، في الـ5 من شباط/فبراير الجاري، ثلاثة دبلوماسيين من ألمانيا والسويد وبولندا، أشخاصا غير مرغوب فيهم على أراضيها، على خلفية مشاركتهم في فعاليات غير مصرح بها.

ورداً على ذلك، أعلنت كل من بولندا وألمانيا والسويد، في وقت سابق من اليوم الاثنين، عن إجراءات مماثلة، وطرد دبلوماسيين روس من هذه الدول.