روسيا تسهل إجراءات التقدم للحصول على منح دراسية مجانية

توفر الجامعات الروسية مقاعد مجانية للطلاب الأجانب والطلاب من رابطة الدول المستقلة، الراغبين في الدراسة في روسيا.

تم في هذا العام إدخال بعض التعديلات التي من شأنها أن تسهل على الطلاب الأجانب تقديم طلب الحصول على منحة دراسية من خلال التسجيل في موقع الوكالة الفيدرالية الروسية للتعاون الدولي "روس ساترودنيتشيستفا".

ووفقا للموقع فتح باب التسجيل للعام الدراسي في تاريخ 20 كانون الثاني/ يناير الماضي، وينتهي التقديم بتاريخ 20 شباط / فبراير الجاري.

وأوضح مساعد مدير وكالة التعاون الروسية في مجال التعليم بافل شيفتسوف لوكالة "سبوتنيك" أنه: "تم إطلاق منصة عبر الإنترنت تسمح للطلاب الأجانب التقدم للقبول في أي جامعة في روسيا. وهذه الآلية تعمل على مبدأ النافذة الواحدة. هذا نظام موحد يمكن الطلاب تقديم جميع المستندات عبر الانترنت، ما عليك سوى التسجيل في الموقع. ومستقبلا ستنشر الخدمة إعلانات الوظائف للأجانب في تخصصهم".

وأشار شيفتسوف إلى أن الموقع متوفر باللغتين الروسية والإنجليزية. لكن المطورين يخططون لإضافة لغات أخرى حتى يتمكن المتقدمون الأجانب من الحصول على جميع المعلومات اللازمة حول الجامعات وظروف المعيشة والدراسة في روسيا بلغاتهم الأصلية.

وأضاف شيفتسوف :"المشكلة الرئيسية التي يواجهها العديد من الطلاب الأجانب هي تعقيدات سياسة الهجرة، فلكل دولة قواعدها الخاصة، لذا سيتم إضافة خدمة الحصول على المشورة بشأن كل الأمور التي تتعلق بالتأشيرة".

ولفت شيفتسوف إلى أنه في غضون أسبوعين فقط ، تم استلام أكثر من 20 ألف طلب، مشيرا إلى أن ما يقرب من 40 ٪ منهم من رابطة الدول المستقلة، وقال: "لطالما كان الطلب على التعليم الروسي من قبل بلدان رابطة الدول المستقلة مرتفعًا، ولكن هذه المرة نشهد أيضًا زيادة بسبب الظروف الوبائية التي تطورت حول العالم وخاصة بعد نجاح روسيا في التغلب على الوباء لذلك زاد الاهتمام بالدراسة في روسيا".