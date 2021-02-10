السلطات الصحية في تشيلي توافق على استخدام لقاح "سبوتنيك V"

أعلن وزير الصحة التشيلي، إنريكي باريس، أن السلطات الطبية في بلاده سمحت باستيراد اللقاح الروسي "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا.

موسكو – سبوتنيك. وقال الوزير خلال إحاطة إعلامية اليوم الأربعاء، "توصلنا إلى اتفاق بشأن الحصول على جرعات من لقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا في المستقبل".



وكانت روسيا، أعلنت عن تسجيل أول لقاح في العالم ضد "كوفيد-19" في أغسطس/آب العام الماضي، وحتى الآن تم تسجيل لقاحين، الأول "سبوتنيك V" ويطوره مركز "غاماليا" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، والثاني أطلق عليه اسم "إيبيفاك كورونا" يطوره مركز "فيكتور" لعلوم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية الحكومي.

وقدمت أكثر من 50 دولة طلبات للحصول على أكثر من 1.2 مليار جرعة من لقاح "سبوتنيك V".

بعد اعتماده رسميا، أصبحت تشيلي الدولة الرابعة والعشرين التي توافق على استخدام لقاح "سبوتنيك V"، حيث جرت الموافقة في وقت سابق على استخدامه داخل 23 دولة هي:

(روسيا، بيلاروس، الأرجنتين، بوليفيا، صربيا، الجزائر، فلسطين، فنزويلا، باراغواي، تركمانستان، المجر، الإمارات، إيران، غينيا، تونس، أرمينيا، المكسيك، نيكاراغوا، البوسنة والهرسك، لبنان، ميانمار، باكستان، منغوليا).