استئناف الرحلات الجوية بين تونس وروسيا قريبا

أعلن السفير الروسي في تونس، سيرغي نيكولاييف، أن السلطات التونسية عرضت على روسيا استئناف رحلات الطيران العارض "الشارتر".

وقال نيكولاييف لوكالة "سبوتنيك" اليوم الأربعاء: "منذ عام 2016، زاد عدد السياح الروس الذين يزورون تونس بشكل مطرد وبلغ بحد أقصى 640 ألف سائح سنويًا. كانت هناك شروط مسبقة لرفع هذا الرقم إلى 800 ألف، ولكن جائحة كورونا حالت دون تحقيق ذلك بسبب الإغلاق العام".

وأضاف نيكولاييف :"أنا متأكد من أن التدفق السياحي سيعود كما كان قبل الجائحة. نحن نستعد لذلك تدريجياً. وقد تم اتخاذ أولى الخطوات الملموسة".

وتابع قائلا: "وقد اتخذت الحكومة التونسية إجراءات خاصة فيما يتعلق بسوق السياحة الروسية واقترحت استئناف رحلات الطيران العارض"الشارتر" بين روسيا وتونس. وأصدرت إدارة الطيران الروسية تصريحًا لشركة إيروفلوت للقيام برحلات منتظمة من موسكو إلى تونس".

وفي وقت سابق من العام المنصرم أوضح وزير السياحة التونسي الحبيب عمار أن عام 2020 كان أسوأ عام في تاريخ السياحة التونسية الحديثة، حيث انخفضت إيرادات قطاع السياحة بنسبة 64% مقارنة بعام 2019، وانخفض عدد السياح الوافدين إلى البلاد بنسبة 73%.