بوتين يجتمع مع رؤساء تحرير وسائل الإعلام الروسية

يعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء اليوم الأربعاء، اجتماعا مغلقا مع رؤساء تحرير وسائل الإعلام الروسية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن الاجتماع سيعقد مساء الأربعاء 10 شباط / فبراير الجاري، بصيغة الفيديو كونفرنس.

ووفقا لبيسكوف، سيشارك فيه ممثلون عن محطات التلفزيون ووسائل الإعلام المطبوعة والإذاعية والإلكترونية.

وعقد الرئيس الروسي، يوم الاثنين الماضي، اجتماعا بمناسبة "يوم العلوم" في روسيا، تناول مواضيع التعليم العالي في البلاد. ولم يتحدث بوتين خلال الاجتماع عن إنجازات العلماء في روسيا فقط، لكنه تطرق أيضا إلى الصعوبات التي يواجهها العلماء والتي تمنعهم من العمل بشكل طبيعي.

وكان بوتين قد أصدر، في وقت سابق، مرسوما يتضمن زيادة رواتب العلماء والباحثين في روسيا بنسبة 200% عن متوسط الراتب في الأقليم الذي يعملون به، لكن هذا المرسوم لم يطبق في حالة الباحثة من نوفوسيبيرسك.