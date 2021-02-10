روسيا تبدأ عملية تصنيع المحركات لطائرات "إم إس-21"

وتم إبداع محرك "بي دي-14" للطائرة المدنية الروسية الجديدة المعروفة باسم طائرة القرن الـ21 "إم إس-21"، وصنعه مصنع المحركات الواقع في مدينة بيرم.

وأعلنت مؤسسة التكنولوجيا الروسية "روستيخ" التي يتبع لها هذا المصنع أن منظمة الطيران المدني الروسية سلمت إليه شهادة المصادقة على تجهيز طائرات "إم إس-21" بمحركات "بي دي-14".

وأشار مدير صناعة الطائرات في مؤسسة "روستيخ"، أناتولي سيرديوكوف، إلى أن الشهادة تتيح للمصنع بدء عملية تصنيع هذه المحركات.

وقد أجريت تجربة ناجحة لمحرك "بي دي-14"، في 15 ديسمبر/كانون الأول من عام 2020، عندما أنجز نموذج عملي لطائرة "إم إس-21" مزود بمحركي "بي دي-14" رحلته الجوية الأولى.

وبدأ العمل في مشروع إنشاء طائرة "إم إس-21" في بداية الألفية الثالثة. ومن المقرر أن يبلغ مدى هذه الطائرة التي تتسع لـ150 إلى 210 مسافرين، 6000 كيلومتر. ويبلغ طولها 42.2 متر، وعرضها 4.06 متر، وباع جناحها 35.9 متر، وارتفاعها 11.5 متر. وتستطيع الطائرة أن تحلق بسرعة تقارب 870 كيلومترا في الساعة.

وانطلقت طائرة "إم إس-21" إلى السماء للمرة الأولى في مايو/أيار2017. وكانت حينئذ مزودة بمحركين من إنتاج شركة "برات إند ويتني" الأمريكية.