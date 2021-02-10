وزير النفط العراقي لـ"سبوتنيك": سأزور موسكو الشهر القادم ومهتمون بالتعاون مع "لوك أويل"

أعلن وزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار إسماعيل، عن زيارة مرتقبة له إلى روسيا في شهر آذار/ مارس القادم.

بغداد - سبوتنيك. وقال الوزير ردا على سؤال وكالة "سبوتنيك" حول احتمال قيامه بزيارة إلى روسيا: "سأزور روسيا الشهر المقبل تلبية لدعوة من وزير الطاقة الروسي".

وأضاف أن العلاقة مع شركة "لوك أويل" متميزة، ولوك أويل تدير أحد أهم الحقول في العراق وهو حقل غرب القرنة"، مشيرا إلى وجود عقود استكشاف وتطوير مع شركتين روسيتين هما "لوك اويل" و"باشنفط".

وأشاد الوزير بالنتائج التي أتت من التعاون مع شركة "لوك اويل" في مجال الاستكشاف، مضيفا أن هناك اتفاقا على خطط التطوير أيضا، مشددا على "اهتمام العراق بتطوير العلاقات مع "لوك اويل" بسبب القيمة المضافة التي أحدثتها في الرقعة الاستكشافية وفي حقل غرب القرنة".