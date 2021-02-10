آخذ في الاستقرار... هيئة حماية المستهلك تعلق على وضع انتشار فيروس كورونا في روسيا

أعلنت رئيسة هيئة حقوق المستهلك الروسية، أنَا بوبوفا، اليوم الأربعاء، أن وضع فيروس كورونا في روسيا آخذ في الاستقرار، وبالرغم من ذلك فإن من الواجب الالتزام بارتداء الكمامات الطبية.

موسكو - سبوتنيك. وقالت بوبوفا عبر قناة "روسيا 1": "وضع فيروس كورونا في البلاد آخذ في الاستقرار. هذا ما يمكن أن نصف به الوضع الوبائي".

وأضافت: "نستطيع اليوم الحديث عن استقرار الوضع شريطة الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية. يجب الالتزام بارتداء الكمامات الطبية، هذا الإجراء لا يزال ساريا ولن يَلغي في الوقت الراهن".

وبدأت في روسيا، يوم الخامس من كانون الأول/ديسمبر عام 2020، حملة التطعيم العام ضد فيروس كورونا بتوجيه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

منذ ذلك بدأت أعداد الإصابات اليومية بالهبوط في روسيا بشكل كبير، حيث أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد في روسيا، أنه "تم خلال الـ 24 الساعة الماضية، تسجيل 14494 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في 83 إقليما في روسيا، ليصل عدد الحالات المؤكدة في 85 إقليماً إلى 4012710.

وأشار المقر إلى تسجيل 536 وفاة بفيروس كورونا المستجد في روسيا، خلال الـ24 الساعة الماضية، وإجمالي الوفيات 78134 شخصا.

ويذكر أن روسيا خففت مؤخرًا بعض القيود الصحية، معلنة عن تحسن بالوضع العام في البلاد.