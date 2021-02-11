الدفاع الروسية: وقف إطلاق النار في قره باغ مازال قائما

أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن نظام وقف إطلاق النار في ناغورني قره لا يزال قائما على طول خط التماس بأكمله.

موسكو - سبوتنيك. وأفادت الوزارة في بيان، أن "وقف إطلاق النار يتم الالتزام به على طول خط التماس بأكمله".



ولفت البيان إلى، أن "أكثر من 52 ألف مدني عادوا إلى أماكن إقامتهم في قره باغ، منذ بدء عملية حفظ السلام الروسي".

وكانت أذربيجان وأرمينيا قد توصلتا في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، وبرعاية روسيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار ينهي نزاعا في إقليم قره باغ استمر نحو شهر ونصف.

وينص الاتفاق على توقف القوات الأرمنية والأذربيجانية عند مواقعها الحالية، وانتشار قوات حفظ السلام الروسية على امتداد خط التماس في قره باغ والممر الواصل بين أراضي أرمينيا وقره باغ.

كما تضمن الاتفاق رفع القيود عن حركة النقل والعبور وتبادل الأسرى بين طرفي النزاع، وعودة النازحين إلى قره باغ برعاية المفوض الأممي لشؤون اللاجئين.