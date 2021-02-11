موسكو تدعو واشنطن للكف عن محاولة إيجاد الذرائع لتعزيز تواجدها في البحر الأسود

دعت السفارة الروسية لدى واشنطن القوات المسلحة الأمريكية للكف عن البحث عن ذرائع لتعزيز تواجدها في البحر الأسود، وأن تهتم بشؤونها في المياه الإقليمية لبلادها، وذلك على خلفية تحركات السفن الحربية الأمريكية هناك.

واشنطن - سبوتنيك. وقالت السفارة في بيان عبر حسابها على "تويتر": "يبدو أن الأسطول السادس الأمريكي يسعى لإيجاد عدو في البحر الأسود، وهو يبحث عن ذريعة، والآن بشكل علني، لزيادة حضوره في المنطقة تحت غطاء المناورات العسكرية".

وأضاف البيان: "ندعو القوات المسلحة الأمريكية إلى الكف عن استعراضها المتهور للسلاح وأن تهتم بشؤونها في المياه الإقليمية للولايات المتحدة".

وأكدت السفارة أن "السلام والأمن في البحر الأسود لا يحتاجان إلى تدخل خارجي".

وكانت القوات البحرية الأمريكية أعلنت أنها أجرت مناورات مشتركة مع القوات البحرية التركية في البحر الأسود يوم الثلاثاء، وأن المناورات كانت تهدف إلى التدريب على رصد غواصات للعدو المفترض.

وشاركت في المناورات مدمرتا "بورتر" و"دونالد كوك"، إضافة إلى فرقاطتين تركيتين والطيران الحربي من الجانبين.