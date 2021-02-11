روسيا: مفاوضات بوريل في موسكو كانت صعبة ولكن احترافية للغاية

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي، فلاديمير تشيجوف، بأن مفاوضات الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية، جوزيف بوريل، في موسكو كانت صعبة، خاصة بالنسبة للجانب الأوروبي، لكنها كانت على درجة عالية من الاحترافية.

وقال المندوب الروسي للصحفيين: "على الرغم من أن السيد بوريل، الذي يبدو أنه غيّر صياغته في طريقه من موسكو إلى بروكسل، يقول إن علاقتنا "وصلت إلى الحضيض"، إلا إني أعتقد أن هذا مبالغ فيه إلى حد كبير. فقد كانت المحادثة في موسكو صعبة، خاصة بالنسبة لشركائنا".

وأضاف تشيجوف قائلا: "لكن من ناحية أخرى، كانت صريحة بالتأكيد، وأعتقد أن أياً من المشاركين لن ينكر أنها كانت على درجة عالية من الاحترافية".

وأكد تشيجوف على أن وظيفة أي دبلوماسي، وفقا لاتفاقية فيينا، هي مراقبة وتحليل الوضع في البلد المضيف، وليست المشاركة في الفعاليات السياسية، وأضاف معلقا على طرد ثلاثة دبلوماسيين أوروبيين من روسيا ورد الفعل الحاد من جانب الاتحاد الأوروبي على هذا القرار: "وظيفة أي دبلوماسي، إذا تحدثنا بلغة اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، هي مراقبة وتحليل الوضع في البلد المضيف، بما في ذلك الوضع السياسي الداخلي. لكن تحليل ومراقبة الوضع في البلد المضيف شيء، والمشاركة في فعاليات سياسية محددة شيء آخر".

وفي سياق أخر، كشف مندوب روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي بأن موقف الاتحاد الأوروبي تجاه لقاح "سبوتنيك-V" الروسي ضد فيروس كورونا، تغير مؤخرًا من معاد إلى متحمس.

وقال المندوب الروسي للصحفيين: "لقد شاهدنا باهتمام كيف كان الموقف تجاه اللقاح الروسي هنا، في الاتحاد الأوروبي، لمدة عدة أشهر، أي منذ لحظة ظهوره، به كثير من الشكوك غير المقنعة، إن لم يكن عدائي، لقد تغير. وقد تم استبدال كل هذا الآن بصيغة أن "سبوتنيك-V" هو أكبر إنجاز علمي لروسيا تقريبًا منذ إطلاق أول قمر صناعي أرضي في عام 1957".