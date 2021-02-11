بوتين يثني على عمل الإدارة الأمريكية الجديدة

رحب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، بقرار الولايات المتحدة تمديد معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "ستارت-3"، مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية الجديدة أوفت بوعودها الانتخابية في هذا الشأن.

موسكو - سبوتنيك. وقال بوتين خلال لقائه مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي: "قمنا مؤخرا مع شركائنا الأمريكيين بتمديد معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "ستارت-3". هذا ما اقترحناه منذ مدة طويلة على الشركاء الأمريكيين. ومن الجيد ملاحظة أن الإدارة الجديدة أوفت بوعودها الانتخابية في هذا الصدد. نحن نرحب بهذا القرار".

وأضاف بوتين: "أقترح اليوم مناقشة خطوات جديدة تهدف لكبح سباق التسلح والحد من التسلح في العموم".

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، يوم أمس الأربعاء، بدء سريان اتفاق تمديد معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الإستراتيجية "ستارت-3" بين الولايات المتحدة وروسيا، ابتداء من اليوم الثالث من شباط/فبراير، بعد تبادل المذكرات بين الطرفين.

في 26 كانون الثاني/يناير، أجرى فلاديمير بوتين وجوزيف بايدن أول محادثة هاتفية بينهما، ناقشا خلالها، على وجه الخصوص، مصير معاهدة ستارت. بعد ذلك، قدم الرئيس الروسي إلى مجلس الدوما مشروع قانون بشأن التصديق على الوثيقة.