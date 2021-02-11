الكرملين: اجتماع بوتين مع رؤساء تحرير وسائل الإعلام ليس مرتبطا بالاحتجاجات الأخيرة

أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن قرار عقد اجتماع بين الرئيس فلاديمير بوتين ورؤساء تحرير وسائل الإعلام الروسية ليس مرتبطا بالاحتجاجات غير المرخصة الأخيرة.

وقال بيسكوف خلال مؤتمره الصحفي لوكالة "سبوتنيك": "إن اجتماع الرئيس فلاديمير بوتين مع رؤساء تحرير وسائل الإعلام ليس مرتبطا بالأحداث الأخيرة في البلاد والتي يعتقد البعض أنها بشأن الاحتجاجات غير المرخصة التي شهدتها العاصمة الروسية".

وأشار بيسكوف إلى أن هذا الاجتماع هو اجتماع دوري يحصل من فترة إلى أخرى بين الرئيس بوتين ورؤساء تحرير وسائل الإعلام.

وأضاف بيسكوف، قائلا: "في الواقع، في بداية كل عام تجرى هذه الاجتماعات وخصوصا أن العالم يشهد الكثير من الأحداث وهذا سبب موضوعي لدعوة هؤلاء للاجتماع مع رئيس البلاد للمناقشة والتحاور والوصول إلى قرارات عامة هادفة للبلاد".