ريابكوف: هناك مساع دائمة لاستفزاز إيران في وكالة الطاقة الذرية وهذا ينعكس سلبيا على الساحة الدولية

كشف نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي ريابكوف، اليوم الخميس أن الدول المنضوية في الوكالة الدولية للطاقة الذرية تستغل كل فرصة لمواجهة ومحاربة إيران وانتقاد برنامجها النووي ما يؤدي إلى نتائج سلبية على الساحة الدولية.

وقال ريابكوف لوكالة "سبوتنيك": "تراقب الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتنشر التقارير يصبح محتواها علنيًا على الفور للأسف. نحن مقتنعون وقد قلنا مرات عديدة أن هذه خطوة ليست إيجابية لأحد".

وأضاف ريابكوف قائلا: "أولا وقبل كل شيء، نحتاج إلى منح الوفود في فيينا الفرصة للعمل على القضايا قبل الإعلان عنها لكن هناك قوى مؤثرة، بما في ذلك بين أعضاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تقوم باستغلال أي فرصة لتصعيد الموقف".

وتابع ريابكوف: "خلق المزيد من المشاكل وعلى هذا الأساس الضغط على طهران أمر يأتي بنتائج عكسية في رأينا".

وأبرمت إيران اتفاقها مع 6 قوى كبرى (الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا) عام 2015، حيث التزمت بتقييد برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة وغيرها.

وأعلن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في أيار/مايو 2018، انسحاب بلاده من الاتفاق وأعاد فرض العقوبات الأميركية، ما دفع إيران لتعليق الالتزام ببعض البنود.

فيما صادقت إيران، أوائل كانون الأول/ ديسمبر الماضي، على قانون "الإجراء الاستراتيجي لرفع العقوبات" الذي بدأه البرلمان، وألزم السلطات بالبدء في إنتاج اليورانيوم العالي التخصيب (إلى نسبة 20 بالمئة).