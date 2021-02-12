لافروف: مستعدون لقطع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي ردا على العقوبات التي ستهدد اقتصادنا

أعلن وزير الخارجية الروسية، سيرغي لافروف، اليوم الجمعة أن روسيا مستعدة لقطع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي إذا فرضت الأخيرة عقوبات تشكل خطرا على القطاعات الحساسة للاقتصاد الروسي.

وقال لافروف خلال مقابلة خاصة على منصة "يوتيوب" التابعة للصحفي سولوفيوف لايف: "ننطلق من حقيقة أننا جاهزون لقطع العلاقات في حال رأينا مرة أخرى أن العقوبات تفرض ضد بعض القطاعات الهامة التي تخلق مخاطر على اقتصادنا، بما في ذلك القطاعات الأكثر حساسية".

وأضاف لافروف قائلا: "لا نريد عزل أنفسنا عن الحياة العالمية، لكن يجب أن نكون مستعدين لذلك. إذا أردت السلام - استعد للحرب".

وأعلن مفوض السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، خلال الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي لمناقشة زيارته إلى موسكو، بأن روسيا أبدت عدم اهتمام باستعادة العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، واصفاً العلاقات معها بأنها وصلت إلى طريق مسدود.

وتنتقد دول الاتحاد الأوروبي قرار المحكمة بشأن أليكسي نافالني، وكذلك احتجاز المشاركين في فعاليات غير مرخص بها لدعمه.