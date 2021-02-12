الطوارئ الروسية تتأهب عقب انفجار بمتجر جنوبي البلاد... فيديو

قال مدير الطوارئ في أوسيتيا الشمالية، ألكسندر خوروزي، إن مجموعة من الطائرات في حالة تأهب الآن عقب الانفجار الذي هز سوبر ماركت في فلاديكافكاز.

وأشار خوروزي في حديثه مع الصحفيين، إلى أن دائرة الطوارئ ليس لديها بيانات مؤكدة عن وجود ضحايا نتيجة الانفجار.

وأكد خوروزي مشاركة حوالي 120 فردا و25 قطعة من المعدات في عمليات رفع الأنقاض، بالإضافة لتأهب الطائرات، واستدعاء 100 شخص إضافي.

وأظهرت لقطات جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي دخانا يتصاعد من موقع السوبر ماركت القريب من شقق سكنية.

Первые секунды после взрыва во Владикавказе pic.twitter.com/O18mxotwxh — ФедералПресс (@FederalPress) February 12, 2021

وأعلنت السلطات الروسية أن انفجارا قويا نجم عما يشتبه بأنه تسرب غاز وقع في سوبر ماركت بمدينة فلاديكافكاز بجنوب روسيا قبل ساعات من فتح أبوابه اليوم الجمعة.