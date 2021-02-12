هل تتوصل موسكو وواشنطن إلى حل لمشاكلهم في عهد بايدن؟ لافروف يجيب

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، أنه من غير المرجح أن تتوصل روسيا والولايات المتحدة خلال رئاسة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى اتفاق بشأن معظم المشاكل الراهنة، مشيرا إلى حتمية الحوار، خصوصا فيما يتعلق بمسائل الاستقرار الإستراتيجي.

وقال لافروف خلال مقابلة على منصة "يوتيوب" مع الصحفي سولوفيوف أن حديثه مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أوائل شهر شباط/فبراير كان عاديا، قائلا "برأيي، كانت محادثة عادية. اتفقنا على أن لدينا الكثير من المشاكل بالكاد نتفق على الأشياء".

وأضاف لافروف قائلا: "لكن من الواضح أن هناك حاجة حتمية إلى مواصلة الحوار حول الاستقرار الاستراتيجي، ومحاولة تصحيح الإجراءات المدمرة التي اتخذتها الداعون لـ "نزع سلاح" في الإدارة الأمريكية السابقة".

يذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن في وقت سابق أن الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا يمكن أن يتعاونا معا في العديد من القضايا المشتركة وأبرزها معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "ستارت 3" ومعاهدات عسكرية واقتصادية أخرى.