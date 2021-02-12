الكرملين: تصريحات لافروف بشأن الاتحاد الأوروبي تم تحريفها

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أنه تم تحريف معنى تصريحات وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بشأن قطع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن روسيا لن تكون البادئ بقطع العلاقات، وأنها على العكس من ذلك، ترغب بتطويرها.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" تصريحات المتحدث بيسكوف الذي قال: إن "وسائل الإعلام تكتب عنوانا مثيرا وتقدمه بدون سياق، هذا خطأ كبير منها، وهي بالتالي تغير معنى الحديث والمعنى هو أننا لا نرغب في ذلك، بل نرغب بتطوير العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، لكن إذا سار الاتحاد الأوروبي في هذا الطريق، فسنكون مستعدين لذلك، لأننا يجب أن نستعد للأسوأ".

وأضاف بيسكوف قائلا: "تم تحريف المعنى وتقديمه بعنوان مثير هو أن روسيا ستبادر بقطع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي وهذا ليس صحيحا".

وكان وزير الخارجية الروسية، سيرغي لافروف، قد أعلن اليوم الجمعة أن روسيا مستعدة لقطع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي إذا فرضت الأخيرة عقوبات تشكل خطرا على القطاعات الحساسة للاقتصاد الروسي.

ومن جهته، أعلن مفوض السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، خلال الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي لمناقشة زيارته إلى موسكو، بأن روسيا أبدت عدم اهتمام باستعادة العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، واصفاً العلاقات معها بأنها وصلت إلى طريق مسدود.

وتنتقد دول الاتحاد الأوروبي قرار المحكمة بشأن أليكسي نافالني، وكذلك احتجاز المشاركين في فعاليات غير مرخص بها لدعمه.