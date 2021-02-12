الخارجية الروسية: موسكو لن تكون البادئ بقطع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن موسكو مستعدة لقطع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي إذا كان الأخير هو البادئ بقطعها فقط.

وأوضحت الخارجية الروسية في بيانها الرسمي: "نحن مستعدون لقطع العلاقات في حالة إذا كان الاتحاد الأوروبي هو المبادر بذلك".

وأضافت الخارجية: "من جانبنا، ندعو أعضاء الاتحاد الأوروبي إلى التعاون المتكافئ والاحترام المتبادل، وهو ما قاله وزير الخارجية سيرغي لافروف".

وكان وزير الخارجية الروسية، سيرغي لافروف، قد أعلن اليوم الجمعة أن روسيا مستعدة لقطع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي إذا فرضت الأخيرة عقوبات تشكل خطرا على القطاعات الحساسة للاقتصاد الروسي.

ومن جهته، أعلن مفوض السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، خلال الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي لمناقشة زيارته إلى موسكو، بأن روسيا أبدت عدم اهتمام باستعادة العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، واصفاً العلاقات معها بأنها وصلت إلى طريق مسدود.

وتنتقد دول الاتحاد الأوروبي قرار المحكمة بشأن أليكسي نافالني، وكذلك احتجاز المشاركين في فعاليات غير مرخص بها لدعمه.